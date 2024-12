Drama vor dem Amtsgericht

Gegenüber «Bild» findet der Schlager-Moderator klare Worte über die Pläne seiner Ex: «Ich wünsche ganz viel Glück, doch bevor sie Kamelaugen und sonstige Dinge verzehrt, wäre vorher eine schmackhafte Scheidung empfehlenswert.» Mross will, so scheint es, endlich ein Ende des Rosenkrieges. Beim letzten Termin vor dem Amtsgericht in Passau verliess Mross wutentbrannt den Saal. Das, weil Woitschacks Anwältin eine Vermögensauskunft von Mross gefordert haben soll, die dieser nicht ordnungsgemäss erteilt habe. Zudem forderte die Schlagersängerin eine Abfindung von ihrem Ex, die der ARD-Star nicht zahlen könne, wie er selber behauptete.