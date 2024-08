Stefan Mross spricht über seine Kinder

Die Tür steht für seine Kinder immer offen

Als ein Vater-Tochter-Duo in der Sendung den Song «Schau mal herein» von Bernd Clüver (1948–2011) und Marion Maerz (81) performen sollte, wird der dreifache Vater plötzlich sentimental. «Da geht es darum, dass die Türen immer offenstehen. Egal für wen – für seine Kinder», erklärt Stefan Mross die Bedeutung des Liedes. «Das ist auch bei mir so – muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre.» Und dann, als wäre es ein persönlicher Appell an seine Kinder, fügt Mross an: «Kommt vorbei. Wir reden über uns, wie geht es euch so?», so Mross. Manchmal wolle man einfach nur Danke sagen.