Stefan Raab setzt seinen Mitarbeiter in Brand

Eigentlich soll Raab seine Zuschauer mithilfe eines Feuerwehrmanns über die Brandgefahr in den eigenen vier Wänden aufklären. Etwa über den richtigen Umgang mit Feuerlöscher und Löschdecke. Zunächst setzt Raab dafür einen Adventskranz in Brand. Das kleine Feuer will Raab noch unbeholfen mit einem Plüschteddy ersticken. «Nicht schlagen, dann machst du ja Luft rein. Draufdrücken», weist ihn der Feuerwehrmann an. Doch Raab hat schon mit dem Teddy ausgeholt – vergeblich, das Feuer wütet weiter. «Raus aus dem Zimmer, Tür zu machen, Feuerwehr anrufen», belehrte der Experte den TV-Moderator. Gefahr gebannt.