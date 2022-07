Steht die Beziehung von Ben Affleck und Jennifer Lopez auf der Kippe?

J.Lo soll die Vorbereitungen für ihre bevorstehende Hochzeit beispielsweise laut «Intouch» sehr ernst nehmen. Aber kann man ihr das wirklich verdenken? Es ist schliesslich die Hochzeit, auf die sie praktisch schon seit 18 Jahren plant, da soll natürlich alles perfekt sein und die Sängerin hat ja sowieso den Ruf, eine kleine Diva zu sein. Da kann es schon mal passieren, dass man plötzlich über eine Million US-Dollar über dem Budget liegt. So ist das eben, wenn man die «Zeremonie des Jahrhunderts» plant. Um die Beziehung der beiden Superstars soll es angeblich sogar so schlimm stehen, dass die «Intouch» behauptet, die Hochzeit sei abgesagt worden und Ben Affleck sei in Sachen Alkoholsucht rückfällig geworden. Oh je, das klingt aber so gar nicht nach Märchenhochzeit und Happy End.