«Sterben? Dafür hatte ich bisher einfach keine Zeit»

Michael J. Fox lässt sich von Parkinson nicht stoppen

Michael J. Fox steht noch voll im Leben – wenn auch häufig im Rollstuhl. «Ich kann laufen, es sieht einfach nicht schön aus und ist auch gefährlich», sagt er. Auch über seinen Tod denkt er inzwischen nach. Im Interview mit «The Sunday Times», sagt er, dass er für das Sterben einfach noch keine Zeit gehabt habe. «Ich würde gerne eines Tages einfach nicht mehr aufwachen», sagt er zu der Art und Weise, wie er sterben möchte. «Das wäre wirklich cool. Ich will nichts Dramatisches. Ich will nicht über ein Möbelstück stolpern und mir meinen Kopf einschlagen.»