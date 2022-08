Millie Bobby Browns Ex machte ihr das Leben schwer

Mit 18 Jahren schon viel erreicht

Die Tochter britischer Eltern wurde 2004 in Spanien geboren, vier Jahre später zog die Familie zurück nach England und 2011 dann in die USA. Millie entdeckte schnell die Liebe zur Schauspielerei und konnte ihre Eltern davon überzeugen, nach Los Angeles zu ziehen, damit sie ihren Traum verfolgen könnte. Bekannt wurde sie, als sie für die Rolle der Eleven in der Netflix Hit-Serie «Stranger Things» gecastet wurde. Es folgten Staffel zwei, drei und vier sowie die Hauptrolle der Enola Holmes im Netflix-Film «Enola» – wozu noch in diesem Jahr der zweite Teil erscheinen soll.