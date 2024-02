Da Rosalba Colosimo die vom Gericht gesetzte Strafsumme nicht auftreiben konnte, schreibt «Bild», dass Lamborghini die Wohnung seiner Ex pfänden liess – und die liegt immerhin in Posillio, was als schönster Stadtteil Neapels gilt. Die Zwangsversteigerung des Appartements steht in den Startlöchern – für Rosalba bedeutet das, dass sie bald ohne Dach über dem Kopf dasteht.