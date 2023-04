Geht Niki Laudas Witwe leer aus?

Es geht um Immobilien, Autos und viel Geld

Als Lauda 2019 verstarb, hinterliess er somit nicht nur seine Frau und seine fünf Kinder, sondern auch ein Vermögen, das auf 200 bis 500 Millionen Franken geschätzt wird, wie der «Blick» schreibt. Es soll stets Niki Laudas Wunsch gewesen sein, dass in seiner Familie kein Erbstreit ausbricht, weshalb er einen Millionenbetrag im dreistelligen Bereich in eine Privatstiftung investierte, aus der seine Ehefrau monatlich rund 20'000 Franken erhält und womit die die laufenden Kosten für die Immobilien in Wien und auf Ibiza, Autos, das Personal und das Schulgeld für die Zwillinge gedeckt werden. Auf ihren Pflichtteil von 30 Millionen Franken musste Birgit Lauda bisher allerdings verzichten.