Supermodel Adriana Lima ist wieder schwanger

Das ist mal ein TikTok-Debüt: In ihrem allerersten Video auf der Social-Media-Plattform hat Adriana Lima (40) enthüllt, zum dritten Mal schwanger zu sein. Auf ihrem frisch erstellten Account zeigt Lima, wie gern ihr Freund Andre Lemmers (40) sie erschreckt. «Doch heute... gibt es Rache!» Mit einem positiven Schwangerschaftstest rennt das Model daraufhin zu seinem Partner, der im ersten Moment gar nicht zu realisieren scheint, was ihm da in die Hand gedrückt wurde.