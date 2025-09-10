Beim Eintreten sei ihm direkt etwas aufgefallen: «Es war quasi niemand im Laden. Als ich mir ein Paar Schuhe angeschaut habe, sah ich auf einer Couch in der Ecke des Stores eine Frau sitzen. Von irgendwo kannte ich sie, wusste aber nicht genau von wo.» Spätestens als ihr Ehemann kam, machte es beim Zürcher Klick: «Ich habe meinen Augen nicht getraut. Aber auf einmal stand Kanye West neben mir.» Der US-Star war ganz privat unterwegs, ohne Security, einzig begleitet von seiner Frau Bianca Censori (30).