Sie war einst das wohl berühmteste Promi-Baby der Welt: Suri Cruise (17). Doch das ist schon lange her. Inzwischen ist die Tochter von Tom Cruise (61) und Katie Holmes (45) zu einer jungen Frau herangewachsen und feiert am 18. April 2024 ihren 18. Geburtstag. Damit wird sie volljährig, so sagt es das Gesetz in New York, wo sie mit Mama Katie Holmes lebt.