Wohl dem, der «Rambo» zum Papa hat. Für Sophia (28), Sistine (26) und Scarlet (22) macht Sylvester Stallone (78) scheinbar alles – vor allem öffnet er sein Portemonnaie: Laut Medienberichten investiert der 78-Jährige knapp 25 Millionen US-Dollar in ein Anwesen in der New Yorker Nobel-Enklave East Hampton für seine Töchter, die er mit Jennifer Flavin (56) hat. Er selbst soll jedoch nicht so bald aus seiner 35-Millionen-US-Dollar Residenz in Palm Beach, Florida ausziehen.