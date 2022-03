Sie haben «Love Island» im letzten Jahr das erste Mal moderiert. Was nehmen Sie aus der ersten Staffel mit?

Meis: Also auf jeden Fall die Möglichkeit, die ich von RTLzwei bekommen habe, Ich selbst zu sein und meine Facetten zu zeigen. Meinen Humor, meine Lockerheit und ab und zu meine Flirtyness. Auch dass ich manchmal streng sein muss, was für mich eine wirkliche Überraschung war, oder dass ich hier und da eine Frage stelle, die vielleicht nicht erwartet wird. Das zu zeigen und diese neu gefundene Freiheit für mich als Moderatorin, war wirklich eine Freude. Die Freiheit will ich mir wieder nehmen, weil es so am meisten Spass und am meisten Sinn macht. Es ist eine Reality-Sendung und ich finde es schön, wenn die Zuschauer merken, dass ich als Moderatorin im Moment bin. Deswegen finde ich es gut, dass letzte Staffel unter anderem mein Schuh stecken geblieben ist, weil das ein witziger Moment war. Da haben sich auch die Islander gedacht: «Ok, was macht die Sylvie jetzt?» Ich mag es, dass auch bei mir alles passieren kann und ich damit rechnen muss, dass es im Fernsehen landet.