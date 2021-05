Tanja Szewczenko nimmt Abschied von ihrem Babybauch

Tanja Szewczenko berichtet in ihrem Post aber auch von den Tagen direkt nach der Geburt. «Die ersten Tage nach dem Kaiserschnitt waren nicht schmerzlos. Ich sah auch nicht aus wie aus dem Ei gepellt und am dritten Tag holte mich der BABY BLUES ein. Blass um die Nase lag ich in meinem KH Bett und flennte Rotz und Wasser», erinnert sie sich. Die Stillberaterin konnte sie beruhigen, indem sie ihr erklärt habe: «Wenn die Tränen laufen, läuft auch die Milch.» Und tatsächlich folgte der «Milcheinschuss den Tränen auf dem Fuß».