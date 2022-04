«Tatort»-Darsteller Uwe Bohm gestorben

Uwe Bohm war bekannt aus dem «Tatort»

Uwe Bohm wurde als Uwe Enkelmann geboren und war Adoptivsohn des Regisseurs Hark Bohm (82). Seit den 1970ern war er in zahlreichen Fernseh- und Filmproduktionen zu sehen. Über die Jahre hinweg hatte er unter anderem mehrere Rollen im «Tatort». Im Kino war er etwa 2016 in Fatih Akins (48) «Tschick» zu sehen und auch am Theater feierte er Erfolge.