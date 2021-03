«Tatort»-Star Almila Bagriacik ist wieder Single

Ausserdem sei es der 30-Jährigen wichtig, dass ihr Partner Verständnis für ihren Beruf aufbringen könne, besonders in Bezug auf intime Szenen. «Ich möchte nicht dauernd erklären müssen, dass das supertechnisch ist, dass da keine Gefühle abgehen. Zu Hause will ich einfach meine Jogginghose tragen und ich selber sein dürfen. In einer Beziehung will ich nicht performen.»