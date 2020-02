Es gibt kaum einen Krimi im deutschen Fernsehen, in dem Christina Hecke, 40, nicht aufgetreten ist: Vielen dürfte sie aus der Sat.1-Serie «Der letzte Bulle» bekannt sein, darüber hinaus ist sie als TV-Kommissarin Judith Mohn in der ZDF-Krimi-Reihe «In Wahrheit» zu sehen, trat im «Tatort» auf und spielte in «Ein Fall für zwei» und «Polizeiruf 110».