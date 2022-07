Täuscht Dieter Bohlen Luxusleben auf Mallorca vor?

An Ostern vor einem Jahr zeigte sich Bohlen wieder in einer anderen Villa. Er steht im Garten während im Hintergrund per Kran eine riesige, tropische Pflanze angeliefert wird. Schmunzelnd erzählt Bohlen in die Kamera, dass dies ein Ostergeschenk für seine Frau sei. «Ich weiss ja nicht, was ihr zu Ostern macht. Ich schenke meiner Frau immer Blumen. Dahinten kommen sie angeflogen. Für meine Carina ist mir nichts zu teuer!».