Vergangenen Dezember hat Taylor Swift ihren 30. Geburtstag gefeiert. Nun, einen guten Monat später, erscheint am 31. Januar eine Dokumentation über das Leben des US-amerikanischen Superstars. In «Miss Americana» gewährt die «Shake It Off»-Sängerin tiefe Einblicke in ihr Schaffen, das Leben abseits der Bühne – aber auch die dunkelsten Stunden.