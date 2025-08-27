Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

«Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten» – mit diesen Worten löste Taylor Swift (35) am Dienstag eine wahre Welle der Begeisterung aus. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin eine Fotoreihe und bestätigt: Sie und Travis Kelce (35) haben sich verlobt.
Lange haben die Fans darauf gewartet. In einem Garten, der beinahe nach Märchenwald aussieht, ging der American-Football-Star vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die alles entscheidende Frage.
Und bei dem Verlobungsring liess sich Travis Kelce ebenfalls nicht lumpen. In einem goldenen Band eingebettet sieht man einen grossen Diamanten mit einem Radiant-Schliff, möglicherweise auch ein rechteckiger Cushion-Schliff, also gross und rechteckig.
Auf Google regnet es Konfetti
Auf den Fotos sieht man den beiden an, wie verliebt und glücklich sie sind. Und auch Google feiert. Sucht man dort nämlich jetzt nach Taylor Swift, regnet es goldenes Konfetti. Schon nach wenigen Minuten hatte der Post auf Instagram 4,5 Millionen Likes, die Kommentarfunktion scheint die Sängerin ausgeschaltet zu haben.
Kürzlich begeisterte das Paar, das seit Juli 2023 ein Paar ist, als sie sich mit Liebesbekundungen im Podcast überschütteten. Ausserdem weiss man, dass Travis Kelce schon seit längerem plante, seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen und sogar bereits mit ihren Eltern darüber gesprochen hat. Die Fans dürfen nun also gespannt sein, wann die grosse Hochzeit steigen wird. Für den Moment dürfte das Paar nun aber erstmal die Zeit als frisch Verlobte geniessen.
Der Präsident gratuliert
An einer Pressekonferenz auf die Verlobung des Paares angesprochen, sagte US-Präsident Donald Trump (79): «Ich wünsche den beiden viel Glück. Er ist ein toller Spieler, ein toller Typ und sie ist eine grossartige Person, ich wünsche ihnen also viel Glück.»
Die Glückwünsche des Präsidenten kommen überraschend, ist er doch nicht der grösste Fan von Taylor Swift. Diese unterstütze im vergangenen Wahlkampf seine Konkurrentin Kamala Harris (60). Als Taylor Swift dann am Superbowl ausgebuht wurde, reagierte Trump spöttisch und schrieb auf seiner Online Plattform Truth Social: «Die Einzige, die einen schlimmeren Abend hatte als die Kansas City Chiefs, ist Taylor Swift. MAGA ist sehr nachtragend.» Als er von der Beziehung der beiden 2023 erfuhr, lauteten Trumps Worte noch: «Ich hoffe, sie geniessen ihr Leben, vielleicht zusammen, vielleicht nicht – sehr wahrscheinlich nicht.» Umso überraschender kommen seine positiven Worte zu der Verlobung nun.