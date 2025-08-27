Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

Die Glückwünsche des Präsidenten kommen überraschend, ist er doch nicht der grösste Fan von Taylor Swift. Diese unterstütze im vergangenen Wahlkampf seine Konkurrentin Kamala Harris (60). Als Taylor Swift dann am Superbowl ausgebuht wurde, reagierte Trump spöttisch und schrieb auf seiner Online Plattform Truth Social: «Die Einzige, die einen schlimmeren Abend hatte als die Kansas City Chiefs, ist Taylor Swift. MAGA ist sehr nachtragend.» Als er von der Beziehung der beiden 2023 erfuhr, lauteten Trumps Worte noch: «Ich hoffe, sie geniessen ihr Leben, vielleicht zusammen, vielleicht nicht – sehr wahrscheinlich nicht.» Umso überraschender kommen seine positiven Worte zu der Verlobung nun.