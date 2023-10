Der Israeli erzählt ausserdem, dass er sein Leben in den Staaten freiwillig zurückgelassen hat. «Ich habe einen Traumjob, tolle Freunde, die für mich wie Familie sind, und ein bequemes Zuhause. Ich musste nicht hierherkommen. Ich konnte aber nicht untätig zusehen, wie Familien umgebracht und lebendig in ihrem Zuhause verbrannt werden», so der Bodyguard.