Laut WTA-Webseite habe Navratilova während der WTA Finals in Fort Worth im vergangenen November einen vergrösserten Lymphknoten bei sich festgestellt. Danach seien Tests durchgeführt worden und die Ärzte hätten Kehlkopfkrebs im Stadium 1 sowie später Brustkrebs im Stadium 1 diagnostiziert. Bei den bevorstehenden Australian Open werde sie nicht für den Tennis Channel arbeiten, hoffe aber, in naher Zukunft einige Zoom-Auftritte wahrnehmen zu können. Ihre Behandlung soll kommende Woche beginnen und hauptsächlich in New York City durchgeführt werden.