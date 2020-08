In ihrer Vergangenheit hatte Williams auch auf dem Court immer wieder mit Migräne-Attacken zu kämpfen. «Ich habe mich daran gewöhnt, mit Schmerzen zu spielen», sagt sie. Gerade in solchen Situationen fiel es der Profi-Sportlerin schwer, ihre Schmerzen in Worte zufassen. So war es für Williams überhaupt nicht leicht, gegenüber ihrem Vater Richard, der bis 2012 ihr Trainer war, zuzugeben, weshalb sie etwa bei starker Sonnenstrahlung manchmal mehr Mühe mit Trainieren hatte.