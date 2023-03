Terence Hill rettet als erstes eine Nonne – danach fliegen die Fäuste

Der italienischen Zeitung «7» verrät Terence Hill dann doch noch ein Paar Details zu seinem neuen Streifen, dessen Dreharbeiten bereits diesen Sommer starten sollen. «Wir haben über 18 Monate am Drehbuch gearbeitet», so Hill. «Die Handlung dreht sich um die italienischen Nonne Rosa Maria Segale, genannt Blandina, die Ende des 19. Jahrhunderts von Italien in den Wilden Westen der USA ausgewandert ist», führt er weiter aus. Die Geschichte, die den Namen «Trinity, die Nonne und der Revolver» tragen soll, beginnt so: Terence Hill, respektive seine Filmfigur namens Trinity, hilft der Geistlichen aus der Patsche, als diese von drei aggressiven Cowboys bedroht wird.