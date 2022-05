Der neue Mann an ihrer Seite ist der Schauspieler Tom Pelphrey (39), bekannt aus der Netflix-Serie «Ozark». In einer Fotostrecke auf Instagram zeigt Cuoco, wie glücklich sie mit ihrem neuen Partner ist und schreibt ganz romantisch dazu: «Die Sonne bricht durch die Wolken, goldene Strahlen gleiten in meine Augen und mein Herz, gelbe Strahlen durchbrechen das Grau.» Diese Zeilen deuten wohl ganz klar darauf hin, dass Kaley ihr Herz definitiv wieder verschenkt hat – die Fotos mit Pelphrey sagen den Rest.