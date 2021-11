The Kelly Family geht mit berühmtem Bus wieder auf Tour

Angelo Kelly, 39, der sich 2020 aus der Band zurückgezogen hat, wird laut «Bild» nicht bei der Tour dabei sein, er plant Auftritte mit seiner eigenen Familie. Bevor die Tour im kommenden Jahr ansteht, will die Band auch dieses Jahr zum Weihnachtsfest ihre Fans beschenken: An diesem Dienstag veröffentlichen die Musiker den Song «One More Happy Christmas». Das Lied von 1994 wurde neu aufgenommen und modern produziert. Zudem soll am 26. November eine EP mit drei weiteren Songs veröffentlicht werden.