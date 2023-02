Der geheimnisvolle Street-Art-Star in Zürich

Der Street-Art-Profi, der das Bild im Auftrag der Ausstellungsmacher in der Zürcher Halle 622b auf eine Leinwand sprayt, möchte anonym bleiben. Genau wie Banksy selbst. Es gehört zum ungeschriebenen Gesetz, nach dem der britische Star-Künstler funktioniert, dass er Veranstaltungen zu seinen Ehren weder autorisiert noch kommentiert. «Aber wir sind alle möglichen Schritte gegangen, um die Ausstellung in seinem Sinn zu gestalten und ihn dies wissen zu lassen», sagt Virginia Jean, Kuratorin von «The Mystery of Banksy – A Genius Mind», die bis Ende Mai in Zürich zu sehen ist. Seit der Weltpremiere im März 2021 in München haben mehr als 1,2 Millionen Menschen den Überblick über Banksys Gesamtwerk (von dem viele Werke als Original gar nicht mehr existieren) gesehen. Es ist die weltweit erfolgreichsten Schau über Banksy.