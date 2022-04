Thomalla richtet sich mit süssen Geburtstagsgrüssen an Zverev

Tennis-Star Alexander Zverev feierte am vergangenen Mittwoch, 20. April, seinen 25. Geburtstag. Seine Partnerin Sophia Thomalla (32) liess es sich nicht nehmen, ihrem Freund zu seinem Ehrentag zu gratulieren. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein gemeinsames Selfie, auf dem die beiden bei sonnigem Wetter auf einer Yacht Arm in Arm in die Kamera strahlen.