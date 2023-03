Erfolg im Duo

Die internationalen Auftritte bescherte ihm vor allem der Erfolg mit Modern Talking. Alleine die Debüt-Single «You‹re my heart, you›re my soul» war in 81 Ländern auf Platz eins der Verkaufscharts. Es folgten Hits wie «You Can Win If You Want», «Cheri, Cheri Lady» oder «Brother Louie». Nach der Modern-Talking-Trennung 2003 setzte Anders in späteren Jahren noch einmal auf die Zusammenarbeit mit Musikkollegen.