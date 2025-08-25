«Glücklicher heute»

«Zum ersten Mal seit 20 Jahren bin ich wieder in London», schreibt Thomas Gottschalk zu seinen Ferienfötelis. «Sowohl hier als auch in meinem Leben hat sich in der Zwischenzeit einiges getan – alles anders und viel besser. Glücklicher bin ich heute!», schwärmt er. Verantwortlich für das Glück des TV-Stars ist die Frau an seiner Seite, die er vor einem Jahr auf der Ferieninsel Ibiza geheiratet hat.