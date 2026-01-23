Thomas Gottschalk gibt Gesundheits-Update

Was Gottschalks legendäre ZDF-Sendung «Wetten, dass..?» betrifft, bleibt es still. Während Fans gespannt auf seine Meinung zur Übernahme durch die Kaulitz-Zwillinge (36) warten, hat der Moderator dazu kein Wort verloren. Sein langjähriger Freund und Podcast-Kollege Mike Krüger (74) lässt sich hingegen nicht zurückhalten. Er spottet über die Kaulitz-Brüder und scherzt, dass er nur auf eine Anfrage von «Verstehen Sie Spass?» warte.