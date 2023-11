Thomas Gottschalk hat es sich mit Heidi Klum verscherzt

Gottschalk sei die komplette Aufmachung einfach zu viel gewesen. Denn im Jahr 2019 heiratete Kandidatin Theresia vor laufender Kamera ihren damaligen Partner. Und zu allem Überfluss habe auch der Sound zu Wünschen übrig gelassen, betont Gottschalk: «Ich habe nichts gehört, ich habe neben einem Model gesessen, der hat auch nichts gehört, weil sie alles an Kohle in die Beleuchtung gesteckt haben und nichts mehr für den Sound übrig hatten. Deswegen habe ich gesagt: ‹Ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag, weil da auch so ein Geschrei ist.› Aber das hat sie mir übel genommen, das nimmt sie mir heute noch übel.»