Mike Krüger: «Ist das ‹Versteckte Kamera›?»

In der neuesten Ausgabe des Podcasts kommen der Moderator und der Komiker auch auf die neue «Playboy»-Ausgabe zu sprechen – und haben nicht viel Gutes über das berühmte Cover-Model zu sagen. «Ich schlage meine Lieblingszeitung, den ‹Playboy›, auf und sehe Désirée Nick», erzählt Mike scherzhaft. «Und ich denke, Mike, was ist mit der Zeitung passiert? Ist das wahr? Ist das fake? Wollen die dich reinlegen? Ist das ‹Versteckte Kamera›? Nein! Das war Désirée Nick im ‹Playboy›. Hast du das auch gesehen?» Und auch sein Kollege Thomas kontert wenig charmant: «Habe ich nicht gesehen, weil ich lese das Heft ja nur wegen der Interviews. Auch wenn ich es kaufe, dann lese ich nur die Interviews und gucke mir keine nackten Frauen an. [...] Aber Désirée Nick nackt zu sehen. Hast du einen schweren Schock?» «Ich hatte einen schweren Schock», bestätigt Mike.