Jahrelang musste «Wetten, dass..?»-Moderator Thomas Gottschalk (73) sich heftige Kritik gefallen lassen. Ihm wurde immer wieder vorgeworfen, die Frauen in seinen Sendungen vor laufenden Kameras zu sehr angefasst zu haben. Der Entertainer selbst will davon allerdings nichts wissen. In der neuesten Folge seines Podcasts «Die Supernasen» mit Mike Krüger (72) weist er diese Vorwürfe nun energisch von sich.