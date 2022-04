Thomas Gottschalk regt sich über Werbung auf

Wenn es darum geht, Werbung zu machen, ist Thomas Gottschalk (71) oft nicht weit. Doch macht man Werbung auf seine Kosten, respektive mit seinem Namen, hört beim Moderator der Spass auf. So geschehen bei seiner ehemalige Villa in Inning am Ammersee. Thomas Gottschalk wohnte dort zwischen Ende der 80er-Jahre bis zur Jahrtausendwende. Die Türmchen-Villa steht auf einem 25'000 Quadratmeter grossen Grundstück an der Alten Landsberger Strasse. Die neuen Eigentümer haben auf Gottschalks ehemaligen Anwesen grosse Pläne. Neun Luxusvillen sind geplant – für knapp sechs Millionen Franken pro Stück, berichtete die «Bild»-Zeitung. Die Villen sollen über eine Wohnfläche zwischen 200 und 300 Quadratmeter verfügen, mit Dachterrasse, Aussenkamin und Pool ausgestattet werden. Hört sich verführerisch an, doch nun gibt es Ärger.