Thomas Gottschalk schiesst gegen Taylor Swift

US-Sängerin Taylor Swift (34) sorgte im Juli nicht nur mit ihren Konzerten in Zürich, sondern auch mit jenen in Deutschland für Furore. Nun übt Moderator-Legende Thomas Gottschalk (74) Kritik an der Popikone. Swift spielte insgesamt sieben Shows ihrer «The Eras»-Tour bei unserem nördlichen Nachbarn – drei in Gelsenkirchen sowie je zwei in Hamburg und München.