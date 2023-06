Foto mit Enkel und Grossneffe

In den Genen von Thomas Gottschalk werden Blondinen bevorzugt

Wer an Thomas Gottschalk denkt, der denkt an «Wetten, dass..?», grosse Nasen – und vor allem seinen blonden Lockenkopf. Wie er nun auf einem erstmaligen Foto mit zeigt, scheinen sein Enkelsohn und sein Grossneffe in seine Fussstapfen zu treten – zumindest, was die ikonische Haarpracht betrifft.