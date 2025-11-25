Thomas Gottschalk verkündet nach «Bambi»-Desaster TV-Ende

Der bekannte deutsche Moderator Thomas Gottschalk (75) hat bei einer Preisverleihung im bayrischen Passau deutliche Worte zu seiner TV-Zukunft gefunden. Gegenüber der Deutschen Presse Agentur (dpa) kündigte der 75-Jährige an, sich nach einer letzten grossen Samstagabendshow bei RTL aus dem Fernsehgeschäft zurückzuziehen. Gottschalk: «Ich bin 75 und verabschiede mich jetzt aus dem Geschäft. Er wolle noch eine grosse Samstagabendshow bei RTL bestreiten «und das wars dann».