Thomas Gottschalk verrät, wie er sich im Alter fit hält

Damit hat der TV-Star einen wahren Lebenswandel vollzogen. Während er früher mit beeindruckender Geschwindigkeit «eine Pizza für zwei Personen» verschlungen hätte, wüsste er heute, dass ihm bestimmte Dinge nicht mehr guttun würden. «Wenn man gesund alt werden will – und mit ihr an meiner Seite will ich das –, muss man was machen», gesteht er sich mutig ein. «Wenn du die 70 hinter dir hast, fängst du an zu rechnen, wenn du noch ein paar Jahre durchhalten willst», weiss der Moderator.