Seit Jahrzehnten ist Thomas Gottschalk (73) aus der Medienbranche nicht mehr wegzudenken. Der Moderator geht stets mit der Zeit und ist deshalb nicht mehr nur im Fernsehen zu sehen, sondern auch auf Social Media vertreten. So lässt der 73-Jährige auf seinem Instagram-Account seine Fans an seinem Leben teilhaben und gibt auch immer wieder private Einblicke. Gerade ist der Entertainer mit seiner Freundin Karina Mross (61) in Kalifornien unterwegs.