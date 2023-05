Lacher auf seiner Seite

Natürlich liess es sich der stolze Papa und geborene Entertainer nicht nehmen, eine Rede zu Ehren des Brautpaares zu halten: «Die Gäste haben viel gelacht, wie immer, wenn mein Vater ein paar Worte sagt. Er bekommt das auch in Englisch hin», wird Tristan zitiert. Da die Trauung bereits vor einigen Tagen stattfand, ging es inzwischen schon Richtung Malediven in die Flitterwochen. Danach stehen «noch ein paar Tage in Dubai [an], bevor wir zurück nach New York düsen.»