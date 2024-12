Tiffany Trump verkündet in Zermatt ihre Schwangerschaft

Tiffanys Baby wird das elfte Enkelkind des ehemaligen und künftigen US-Präsidenten sein. In ihrer Jugend versuchte sie sich als Musikerin und veröffentlichte eine Single mit dem Titel «Like a Bird», worauf ein kurzer Ausflug in die Modebranche folgte. 2015 absolvierte sie ein Praktikum beim «Vogue»-Magazin und war ein Jahr später Model bei der Andrew-Warren-Modenschau während der New York Fashion Week. 2016 schloss Tiffany Trump ihr Studium der Soziologie an der University of Pennsylvania ab und erlangte 2020 ihren Abschluss am Georgetown University Law Center.