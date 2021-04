Tiger Woods: Überhöhte Geschwindigkeit war Unfallursache

Tiger Woods war am 23. Februar in Kalifornien mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und hatte sich mehrmals überschlagen. Er musste anschliessend notoperiert werden. Nach dem Unfall soll er Rettern gesagt haben, dass er sich nicht an den genauen Unfallhergang erinnere. Nach einer Blutentnahme wurden keinerlei Drogen oder Alkohol bei ihm festgestellt.