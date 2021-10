Til Schweiger kritisiert scharfe Munition am «Rust»-Filmset

Zudem kritisierte er: «Ausserdem habe ich mir gedacht, dass scharfe Munition an einem Filmset überhaupt nichts verloren hat». In der Regel würden echte Waffen genutzt, die umgebaut worden seien. «Bei einem Revolver ist es eigentlich für mich gar nicht vorstellbar.» Gerade in Amerika seien die Waffenmeister «extrem penibel». «Das ist in Deutschland auch so», führt der 57-Jährige aus. «Da gibt es immer die höchsten Sicherheitsvorkehrungen.»