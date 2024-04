Til Schweiger will zur Premiere seines neuen Films

Am 19. April soll in New York die Premiere des Films «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» stattfinden, in dem auch Schweiger eine Rolle übernommen hat. Bis jetzt hofft der Schauspieler noch, an dem Event teilnehmen zu können und für die Premiere in die USA zu fliegen. «Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch klappen könnte.»