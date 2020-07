Der tragische Tod ihres Ex-Freunds nimmt Luna Schweiger stark mit. In einem emotionalen Schreiben in der «Bild» hat die Nachwuchsschauspielerin rührend Abschied genommen von ihrem früheren Partner, mit dem sie von 2017 bis 2019 liiert war. Seit letzten Samstag fühle sich die Welt ein Stück leerer an, schreibt sie. «Es gibt keinerlei Worte, die beschreiben können, wie unfassbar schrecklich es ist, was mit Marvin passiert ist.» Das Ereignis erinnere einen daran, wie schnell sich die ganze Welt auf den Kopf stellen könne. «Es zeigt, dass man niemals im Streit auseinandergehen sollte, denn jede Sekunde könnte die letzte sein.»