«Strafanzeigen nicht auf eigene Erfahrungen gestützt»

Die Nordirin Shelby Lynn hatte im Mai dieses Jahres angegeben, «anlässlich eines Rammstein-Konzerts in Vilnius (Litauen) am 23.05.2023 unter Drogen gesetzt worden zu sein». Kurz darauf hatten mehrere Frauen, unter anderem Influencerin Kayla Shyx in einem YouTube-Video, Anschuldigungen erhoben. In einem offiziellen Schreiben der Staatsanwaltschaft Vilnius wurde bereits am 23. Juni 2023 mitgeteilt, dass es dort zu keinem Ermittlungsverfahren gegen Lindemann kommen wird. Dieser Entschluss sei demnach «nach ordnungsgemässer Untersuchung und Bewertung der zur Klärung der Umstände des Vorfalls erhaltenen Daten» geschehen.