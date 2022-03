Tim Mälzer schiesst gegen Berliner Hippster-Köche

Der Hamburger Koch Tim Mälzer (51) ist für seine deutlichen Worte berühmt, berüchtigt und bei Kollegen gefürchtet. Im Interview der April-Ausgabe des Männermagazins «Playboy» nimmt er einmal mehr kein Blatt vor den Mund. Vor allem Berliner Hippster-Köche bekommen darin ihr Fett ab. Auf die Frage, wann ihm persönlich ein Gericht zu philosophisch wäre, ledert Mälzer los: «Ich sehe die Dinge, verstehe, was der Koch sagen will, aber ich schmecke es nicht mehr.» Als Beispiel nennt er den «brutalen Regionalismus»: «Der wird insbesondere von schwarze Rollkragenpullover tragenden Berlinern zelebriert und trägt so eine Art Bohemien-Arroganz.»