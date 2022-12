Tina Turner nach Tod von Sohn: «Hast die Welt viel zu früh verlassen»

Tina Turner (83) hat sich nach dem Tod ihres Sohnes in den sozialen Medien gemeldet. Auf Instagram schrieb die Sängerin: «Ronnie, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schliesse ich meine Augen und denke an dich, mein geliebter Sohn.» In den Kommentaren drücken Fans und Freunde ihre Anteilnahme aus.