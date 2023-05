Tina Turners letzte Nachrichten an die Fans

US-Superstar Tina Turner (1939-2023) starb am Mittwoch in ihrer Schweizer Wahlheimat. Vier Wochen vor ihrem Tod wendete sich noch einmal persönlich an ihre 1,1 Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram. Zu einem Clip, der sich anlässlich des fünfjährigen Jubiläums ihres Musicals «Tina - The Tina Turner Musical» im Londoner West End dreht, schrieb sie liebevolle Zeilen: «Ich sende so viel Liebe an @tinathemusical. Ich bin stolz auf unsere wunderbare Show und freuen mich, dass wir unser Fünfjähriges im West End feiern - möge es so weitergehen!»